L'Aquila, infermiere finge di essere vaccinato contro il Covid: sospeso

Ha finto di essere vaccinato contro il Covid-19.

Per questo motivo la Digos, con il coordinamento della Procura della Repubblica di L'Aquila, ha sospeso dall'esercizio dell'attività professionale un infermiere della zona. Dagli accertamenti effettuati, infatti, risulta che l'infermiere non si è mai sottoposto al ciclo vaccinale obbligatorio e che la certificazione presentata al datore di lavoro aveva lo scopo di indurre in errore l'azienda sanitaria dove presta servizio, al fine di evitare la sospensione dall'albo professionale e la conseguente perdita degli emolumenti.