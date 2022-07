07 luglio 2022 14:35

Teramo, neomamma e neolaureata nello stesso giorno | "Doppia gioia per Silvia: la nascita di Beatrice e l'alloro"

"Doppia gioia per una giovane mamma di Castellalto (Teramo), nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sant’Omero", inizia così l'annuncio del lieto evento pubblicato sulla pagina Facebook della Asl di Teramo prontamente ripreso sui canali social dell'Università degli Studi di Teramo. La giornata di discussione è coincisa con il ricovero in ospedale per dare alla luce la sua bimba, Beatrice. Protagonista della "doppia gioia" è Silvia Iovannone, che, dopo aver partorito, ha discusso online la tesi del corso di specializzazione per insegnanti di sostegno. La donna "non si è persa d'animo - riferiscono dall'ospedale - e con l'aiuto del personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia e di quello di Pediatria-Nido, che ha assistito alla discussione e alla proclamazione con entusiasmo, ha ottenuto il titolo con il massimo dei voti. A fare il tifo per lei anche le altre mamme ricoverate nel reparto". La corona d'alloro è stata donata alla neomamma e neolaureata dal personale del nosocomio che l'ha anche immortalata con in braccio la piccola Beatrice. "Sono state dimesse e sono tornate a casa, in perfetta salute", è la conclusione della storia