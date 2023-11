Femminicidio di Casoli, emessa misura cautelare in carcere per il compagno della vittima | La svolta grazie alla figlia

Nuovi sviluppi e retroscena in merito all'omicidio della 66enne inglese Michele Faires Dawn, da anni residente in provincia di Chieti

L'uomo è stato catturato, dopo giorni in fuga, in Gran Bretagna. Decisiva la soffiata della figlia alla quale aveva chiesto ospitalità.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lanciano (Chieti), su richiesta del procuratore della Repubblica, Mirvana di Serio, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Michael Whitbread Dennis , il 74enne inglese accusato di omicidio volontario aggravato, commesso a Casoli (Chieti) il 28 ottobre - come confermato dagli inquirenti - nei confronti della compagna, Michele Faires Dawn , 66enne, anche lei di nazionalità inglese.

Il femminicidio di Casoli (Chieti) Il corpo di Michele Faires Dawn è stato rinvenuto a Casoli (Chieti) il 1° novembre nell'abitazione della coppia di origine inglese. Come è emerso dall'esame esterno eseguito dal medico legale Pietro Falco, la donna presenta 7 ferite d'arma da taglio concentrate sul dorso.

Le indagini dei carabinieri hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, il compagno, che, al momento della scoperta del cadavere, si era allontanato dal territorio nazionale. Nelle prime ore di domenica 29 ottobre, infatti, Whitbread, 74enne originario di Torquay (frazione costiera di Torbay, nel Regno Unito), si è allontanato da casa con l'auto di famiglia, una Jeep compass bianca e ha oltrepassato la frontiera con la Svizzera per raggiungere il territorio inglese. Nei confronti dell'uomo era stato emesso un mandato di arresto.

Il 1° novembre Whitbread è stato arrestato a Shepshed, 14mila abitanti nei pressi di Leicester, con l'accusa di omicidio e resta in custodia in Gran Bretagna. Gli investigatori dell'Unità Operativa Speciale delle East Midlands (EMSOU) sono in contatto sia con la polizia italiana che con l'Ufficio Esteri, Commonwealth e Sviluppo in merito alla morte della Faiers.

Il ruolo decisivo della figlia dell'uomo E, tre giorni dopo la cattura, il giudice di Westminster Magistrates Court di Londra deve decidere per l'estradizione. Mentre emergono nuovi dettagli in merito all'arresto di Whitbread. Decisivo, secondo il quotidiano abruzzese Il Centro, il ruolo della figlia dell'uomo.

La donna, infatti, quando il padre ha raggiunto la cittadina di Shepshed e l'ha contattata telefonicamente per ricevere ospitalità, dal momento che era venuta a conoscenza tramite i siti britannici d'informazione di quanto accaduto in Italia, ha allertato subito la polizia. E così, fine della fuga per il padre.