Chieti, sul costone della montagna riappare la scritta Dux: "Sono stati spesi soldi pubblici?"

"Per la seconda volta il sindaco ha deciso di fare riemergere la scritta Dux, impressa sulla roccia dalla propaganda fascista, a Villa Santa Maria (Chieti), nel Sangro dei patrioti della Brigata Majella, a uno sguardo dal loro sacrario".

Torna a denunciare l'iniziativa l'esponente di Italia Viva Camillo D'Alessandro sulla sua pagina Facebook, pubblicando anche il video degli operai al lavoro per il "restauro". "Quando ero parlamentare, - scrive D'Alessandro, ricordando l'accaduto di quattro anni fa - sollevai il caso, se ne occupò stampa. Il tempo e il disonore hanno cancellato quella scritta, il sindaco la fa riemergere per la seconda volta. Non vorrei che per farlo siano addirittura stati impiegati fondi pubblici. Ma la domanda è perché?". A dar supporto a D'Alessandro anche l'Anpi. La scritta, realizzata nel 1940, delle dimensioni di 4 metri per tre, sovrasta la cittadina abruzzese. E l'Anpi presenta un esposto alla Procura di Lanciano.