Chieti, "ci servono i soldi per sposarci" e costringe la fidanzata 18enne a prostituirsi

Imprenditori, ristoratori, impiegati, professionisti.

Clienti senza scrupoli. Sei, sette incontri al giorno in hotel o auto tra Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Roma. Duecentocinquanta euro a prestazione. Questa è stata per un paio d'anni, a partire dal 2021, la vita di una giovane di Chieti, al tempo quasi 18enne, che si era innamorata di uno studente universitario pescarese di 8 anni più grande, il quale l'aveva costretta a prostituirsi perché "servivano i soldi per sposarsi". Soldi che lui regolarmente incassava. La giovane, solo ora, spinta dal nuovo fidanzato, ha denunciato questa vita d'inferno. E nell'incidente probatorio dinanzi al gip Andrea Di Berardino e al pm Lucia Campo ha confermato le accuse punto per punto. Il pescarese, oggi 28enne, è indagato dalla procura di Chieti per sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione.