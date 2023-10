Chieti, costrinse la convivente a prostituirsi: condannato a 4 anni

A Chieti un 44enne è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione per aver costretto la convivente a prostituirsi.

Le accuse sono di induzione alla prostituzione, maltrattamenti in famiglia, tentata violenza privata e minacce, anche per mezzo di un coltello. L'uomo dovrà inoltre risarcire 500 euro alla parte civile e sarà interdetto per cinque anni dai pubblici uffici. Era lo stesso accusato a procurare i clienti alla donna.