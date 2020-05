L'Aquila, in diretta l'igienizzazione della Basilica di San Bernardino 

La Basilica di San Bernardino a L'Aquila si prepara a riaccogliere i fedeli per la festa del copatrono. Per igienizzare la chiesa di fine '400 è intervenuto l'esercito. Le telecamere di "Mattino Cinque" mostrano in diretta l'intervento coordinato dal comandante del nono reggimento alpini Paolo Sandri.

"L'obiettivo principale è proteggere al massimo i tanti beni culturali presenti", spiega il militare mostrando le varie fasi della sanificazione del luogo di culto. "La sostanza usata non è particolarmente aggressiva, deterge senza essere un rischio per il resto dell'ambiente", aggiunge. Gli uomini dell'esercito si stanno occupando, per conto dello Stato, della sanificazione di circa 500 edifici su tutto il territorio, dalle strutture per gli anziani, alle chiese, alle prefetture o i tribunali.