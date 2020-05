Coronavirus, le "pinzette da comunione" per tornare a messa in sicurezza

Una pinzetta anti-contagio in ottone per distribuire le ostie al momento della comunione, in chiesa. L'idea, riproposta oggi a pochi giorni dal ritorno dei fedeli a messa, non è nuova e viene dal passato. Proprio le pinzette venivano utilizzate infatti fino al XIX secoloi in tempi di epidemia, per evitare di trasmettere la malattia insieme al "corpo di Cristo". E oggi che siamo alle prese con il coronavirus, quell'antico uso torna di attualità e viene rilanciato da un'azienda.