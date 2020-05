Coronavirus, Agenzia europea del farmaco: "Il vaccino forse pronto in un anno" | Sileri: "Con dati buoni dal 18 maggio più spostamenti"

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha annunciato la fine dello stato d'emergenza nella maggior parte delle regioni ma non a Tokyo e Osaka. "Oggi abbiamo deciso di togliere lo stato d'emergenza in 39 delle 47 prefetture" del Paese", ha dichiarato Abe in una conferenza stampa televisiva. In precedenza il ministro dell'Economia Yasutoshi Nishimura aveva spiegato di avere la conferma che "il numero di nuovi casi è sceso sotto i livelli di metà marzo, quando le infezioni hanno cominciato a propagarsi", aggiungendo che ieri sono stati identificati solo 55 nuovi casi, 10 dei quali a Tokyo. Il Giappone ha registrato in totale circa 16mila casi di Covid-19 e 687 decessi.