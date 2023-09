Abruzzo, nuovo avvistamento dell'orsa Gemma: incursione in un condominio

Nuovo avvistamento in Abruzzo per l'orsa Gemma.

Nella notte tra domenica e lunedì è entrata in un condominio a Scanno, in provincia dell'Aquila. Il fatto è accaduto una settimana dopo che l'animale era entrato in una pasticceria e pochi giorni dopo la sua incursione in una pizzeria limitrofa, dove è stata trovata addormentata in mezzo a dei sacchi di farina.