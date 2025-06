Abbuffarsi di carote per abbronzarsi, la moda social | L'esperto a Tgcom24: "Troppe rendono la pelle gialla"

“Come tutti i cibi l'esagerazione non va mai bene, si rischia una eccessiva concentrazione di vitamina A che invece nelle giuste dosi protegge la pelle ed è dunque benevola". E in riferimento alla ragazza ricoverata nel Regno Unito dopo aver ingerito solo carote in scatola per giorni, si è espresso così: "Nel suo caso probabilmente la patologia cardiaca di cui soffre ha influito notevolmente. Sicuramente si rischia il prurito così come le chiazze cutanee, ma se non ci sono gravi intolleranze è complicato pensare alle carote come alimento in grado di creare problemi di salute seri".