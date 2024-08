A4, grave incidente in Veneto: otto automobili coinvolte, dieci feriti

Dopo l'incidente è stato chiuso il tratto interessato, quello tra Meolo e San Donà, verso Trieste, e resa obbligatoria l'uscita a Meolo per chi proviene da Venezia. Chiuso anche l'ingresso di Meolo in direzione Trieste. Sono in corso le operazioni per rimuovere gli ultimi mezzi coinvolti, prima di riaprire l'intera carreggiata alle auto.