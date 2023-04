Sfrecciava in Lamborghini a 253 km/h sull'A21 a Cremona: patente sospesa

Non è sfuggito ai controlli

Spingere il suo bolide a velocità elevata in autostrada, in barba alle regole, è costato caro all'uomo che è stato beccato dalle autorità all'altezza di Cremona. Per il momento non potrà più avvicinarsi al volante. A rilevare l'infrazione è stata la polizia stradale, in servizio di controllo con il telelaser.