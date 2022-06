Senza patente da 16 anni scoperto alla guida di un'auto sequestrata: rischia fino a 45mila euro di multa

Il fatto è successo nel pomeriggio del

. Alcuni agenti della Polizia Locale del capoluogo pisano stavano per fermare due uomini a bordo di una. Il conducente del mezzo,, ha parcheggiato l'auto qualche metro prima e, insieme al passeggero, è sceso dall'auto camminando a passo svelto nella direzione opposta. Questo atteggiamento ha però attirato l'attenzione degli agenti che li hanno raggiunti e fermati.Iniziato il controllo il 37enne, conducente e proprietario dell'auto, si è subito trovato in difficoltà quando gli è stato chiesto di. L'uomo ha detto agli agenti di essere in possesso della patente, ma di averla dimenticata, così come tutti i documenti relativi all'auto. Non convinti dalla sua spiegazione gli agenti hanno temporeggiato e aspettato l'esito delle verifiche al proprio terminale.Prima che arrivassero i risultati, l'uomo ha deciso infine di: da tempo non era più in possesso di alcun tipo di documento, tranne del proprio permesso di soggiorno. Lada lui millantata non era più in suo possesso dalquando, a causa di alcune condanne per, gli era stata sospesa a tempo indeterminato. Inoltre, l'auto che stava guidando, era senza assicurazione da tre anni e, per lo stesso motivo, colpita daGli agenti hanno dunque chiamato un carro attrezzi per portar via l'auto e contestato al conducente una sanzione amministrativa daper la guida senza patente e un'altra daper la circolazione abusiva con veicolo già sottoposto a sequestro. Oltre a ciò si aggiunge la recidiva per guida di veicolo privo di copertura assicurativa, con conseguente sanzione raddoppiata, pari a una somma che va da. A causa di queste sanzioni l'uomo