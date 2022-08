Nuove regole per le multe stradali, ecco tutte le novità

Prendere una multa non fa certo piacere. Ma quelle reiterate saranno pagate una sola volta. La novità è contenuta negli emendamenti approvati dal Senato nel

decreto legge sulla sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti

. In parole povere, chi commetterà più volte la stessa infrazione al volante della propria auto, senza contestazione immediata, dovrà pagare una sola infrazione.

L'EMENDAMENTO AL DL TRASPORTI

Codice della strada

multe reiterate

targa straniera

patente di guida scaduta.

L'emendamento ha apportato modifiche alper quanto riguarda il pagamento delle sanzioni. La più rilevante riguarda le, per esempio se un automobilista passasse in una zona ztl per cinque volte di fila, pagherebbe una sola multa. Ma non è l'unica novità. Ci sono nuove regole in arrivo anche per le auto cone per la

INFRAZIONI REITERATE

multe

stessa infrazione

circolazione

zona a traffico limitato

contestazione immediata

90 giorni antecedenti alla notifica

Multe seriali, addio. Le modifiche contenute nell'emendamento approvato dal Senato al decreto infrastrutture e trasporti, che ora sarà sottoposto all'esame finale alla Camera, cambiano le regole sulleerogate per chi compie lapiù volte. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alladi un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge (per esempio la revisione) o l'ingresso in una, sarà considerata come un'unica infrazione. In caso di accertamento di più violazioni senzal'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbirà quelli accertati neie non ancora notificati. L'avvenuto pagamento della multa costituirà il presupposto per l'istanza di archiviazione delle violazioni assorbite.

VEICOLI STRANIERI

violazioni

veicoli immatricolati all'estero

cinque anni successivi

Per quanto riguarda lecommesse da, quando non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo o avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo, la riscossione coattiva potrà essere attivata neinei confronti di chi era si trovava alla guida del veicolo.

PATENTE DI GUIDA SCADUTA

Dl Trasporti

esperimento di guida

prova pratica

Ilha introdotto la previsione che, qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di unfinalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. Praticamente se la patente è scaduta da più di cinque anni, per rinnovarla occorrerà sostenere un “esperimento di guida”, ossia unache dimostri di sapere ancora guidare. Nel caso il titolare non si presentasse alla prova di guida, la patente resterà sospesa fino all'ulteriore prova.