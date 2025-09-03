Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
in territorio di Senna Lodigiana

Schianto con 2 tir sull'A1, morta una 21enne: altri 4 feriti gravi

Sono intervenute anche due eliambulanze che hanno trasferito due dei feriti con prognosi riservata negli ospedali di Milano Niguarda e di Pavia

03 Set 2025 - 10:01
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

Una 21enne ha perso la vita e quattro uomini sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla carreggiata sud dell'autostrada del Sole che ha coinvolto due autoarticolati e un'utilitaria tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, in territorio di Senna Lodigiana. Sono intervenute anche due eliambulanze che hanno trasferito due feriti con prognosi riservata negli ospedali di Milano Niguarda e di Pavia, altri due coinvolti sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale di Cremona. La polizia stradale di Guardamiglio sta accertando la dinamica del mortale.

a1
vigili del fuoco
incidente stradale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri