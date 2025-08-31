Logo Tgcom24
lo schianto a portici

Incidente stradale sulla A3 nel Napoletano, due morti e due feriti gravi

Lo schianto, a quanto pare, ha coinvolto almeno tre veicoli all'altezza dell'uscita per Portici

31 Ago 2025 - 14:01
Due morti e due feriti gravi è il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica mattina all'altezza dell'uscita di Portici dell'autostrada A3 in direzione Salerno. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due autovetture, su una delle quali (un'Audi A3) viaggiavano quattro giovani di Torre Annunziata. Due di loro, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino di 22 e 27 anni, sono morti, mentre gli altri due, di 22 e 24 anni, sono ricoverati in gravi condizioni.

Il più grave dei due avrebbe riportato la lacerazione della milza e un trauma toracico, l'altro diverse fratture e traumi. Tre degli occupanti dell'altra vettura sono rimasti contusi ma in modo non grave, e sono stati posti sotto osservazione.

Lo schianto, a quanto pare, ha coinvolto almeno tre veicoli. Una vettura avrebbe sbandato, finendo contro un muro e innescando una carambola che ha coinvolto le altre due auto. Difficile sarebbe risultato il lavoro dei soccorritori per estrarre dalle lamiere i corpi delle vittime e i feriti.

