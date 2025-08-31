Incidente stradale sulla A3 nel Napoletano, due morti e due feriti gravi

Due morti e due feriti gravi è il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica mattina all'altezza dell'uscita di Portici dell'autostrada A3 in direzione Salerno. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due autovetture, su una delle quali (un'Audi A3) viaggiavano quattro giovani di Torre Annunziata. Due di loro, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino di 22 e 27 anni, sono morti, mentre gli altri due, di 22 e 24 anni, sono ricoverati in gravi condizioni.