Firenze, donna accoltellata in area servizio sull'A1: caccia all'ex

In un'area di servizio sull'A1, nel tratto vicino a Firenze, un uomo incappucciato ha aperto lo sportello di una macchina parcheggiata, ha accoltellato alla coscia una donna che era dentro e poi è scappato.

La vittima dell'aggressione, 58 anni, era in viaggio accompagnata dalle due figlie, di 29 e 31 anni circa, che non hanno assistito alla scena perché erano nell'autogrill. La 58enne è stata accompagnata all'ospedale di Careggi e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia sta ricercando l'ex marito della vittima.