Milano, donna trovata morta in casa con lesioni alla testa

A Milano, una donna di 73 anni, Fiorenza Rancilio, è stata trovata morta in casa con evidenti lesioni alla testa.

È accaduto in via Crocefisso, in pieno centro città. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Duomo con la Sezione rilievi. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. Al momento del ritrovamento del corpo nell'abitazione era presente il figlio della donna, che è stato ascoltato dagli investigatori. La vittima era la figlia di Gervaso Rancilio, imprenditore italo-francese re delle macchine del caffè.