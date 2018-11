Nel comune di Palestrina, provincia di Roma, c’è un’auto non in regola che circola per la città. È la vettura in dotazione alla Polizia Municipale. La macchina dei vigili, infatti, attraverso un controllo sul portale degli automobilisti, risulta sprovvista della revisione obbligatoria per legge e che si effettua ogni due anni: in poche parole, è scaduta e non è stata rinnovata. Striscia la Notizia, dopo aver segnalato l’irregolarità ai vigili stessi e aver seguito la macchina in giro per la città, è andata a reclamare al comandante di Polizia Locale Marco Di Bartolomeo, che ha ammesso: “Non abbiamo pagato perché non c’erano i soldi per farlo, ma per questa violazione ci siamo automultati”. Una dichiarazione che avrebbe dell’assurdo, se non fosse così disarmante. Il capo dei vigili, infatti, precisa che i soldi per le revisioni tecniche non spetta a loro versarli.