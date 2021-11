A Milano No vax di nuovo in piazza, ma la questura non è stata avvisata

Ansa

I No Vax scendono in piazza per il diciottesimo sabato consecutivo a Milano per la loro consueta manifestazione di protesta. L'appuntamento è in piazza Fontana intorno alle 17, nonostante gli appelli dei commercianti al ritorno alla normalità per non scoraggiare lo shopping del weekend. In questura però non è arrivato nessun avviso di manifestazione e quindi, in base alle direttive, in teoria non si potrebbe svolgere nessun corteo.