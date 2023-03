8 marzo, sciopero generale: trasporti a rischio in tutta Italia

Gli orari dello sciopero dei trasporti a Roma e Milano

A Roma le aziende di trasporto pubblico locale Atac, Astral, Roma Tpl e Cotral garantiranno il servizio dall'inizio alle 8:30 e poi nel tardo pomeriggio, tra le 17 e le 20. A Milano invece lAtm garantisce l’operatività delle linee di metropolitana dall’inizio della giornata fino al tardo pomeriggio: i disagi potrebbero iniziare dalle 18 fino alla fine del servizio. Per bus, tram e filobus i mezzi circoleranno dall'inizio del servizio alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Possibili disagi anche sui treni regionali della Lombardia. Trenord ha reso noto che potrebbero esserci variazioni e cancellazioni per tutta la giornata sui mezzi regionali, suburbani, aeroportuali e a lunga percorrenza. Viaggeranno regolarmente i treni presenti nella lista dei treni garantiti in servizio tra le 6 e le 9 del mattino, e quelli in servizio dopo le 18.