25 aprile 2025: l’Italia celebra gli 80 anni della Liberazione

Stanno per aprirsi le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione. Mentre le prime luci dell’alba raggiungono Porta San Paolo a Roma, l’Italia si dispone a rendere omaggio a partigiane, partigiani e a quanti lottarono per la fine del nazifascismo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà alle 9:30 una corona d’alloro sull’Altare della Patria prima di volare a Genova, dove pronuncerà un discorso al cimitero monumentale di Staglieno in memoria dei caduti della Resistenza. Sulla scalinata di piazza Venezia sono attese anche la premier Giorgia Meloni e le alte cariche dello Stato. La Festa della Liberazione 2025 cade in un clima di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, i cui funerali si terranno domani in San Pietro. Il Quirinale ha rimodulato l’agenda del capo dello Stato, che tornerà a Roma nel pomeriggio per accogliere le delegazioni estere attese ai funerali. Ma sale l'allerta delle forze dell'ordine che temono scontri nelle grandi città dove potrebbero verificarsi tensioni tra gruppi filo palestinesi e gruppi ebraici. Giovedì sera le prime avvisaglie con scontri a Torino.