Libertà di stampa: 2022 negativo, ma l'Italia sale di 17 posizioni

Come sottolineato prima la situazione globale è però critica. Secondo la direttrice dell'Unesco Audrey Azoulay è inaccettabile che i giornalisti arrivino a perdere la vita addirittura mentre "si trovano a casa con le loro famiglie" aggiungendo inoltre che: "Il livello d'impunità per questi crimini invia un messaggio agghiacciante, perché la sicurezza dei giornalisti non è solo una questione che riguarda i giornalisti o le organizzazioni internazionali, ma riguarda la società nel suo complesso".

La storia della giornata

Nata nel 1993 per iniziativa Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dietro raccomandazione della Conferenza Generale dell’UNESCO in risposta all’appello dei giornalisti africani e alla loro storica Dichiarazione di Windhoek sul pluralismo e l’indipendenza dell’informazione. Da allora ogni 3 maggio la giornata è un'occasione sia per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita a causa del proprio lavoro, ma anche per valutare la situazione della libertà di stampa nel mondo.