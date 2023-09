Quindicenne fulminata nella vasca da bagno: sequestrati caricabatterie cinesi

Inchiesta per omicidio colposo

Il decreto di sequestro è stato emesso dal gip del Tribunale di Avellino. I militari dell'Arma hanno sequestrato un gran numero di caricabatterie di fabbricazione cinese. Tutti sono risultati non conformi agli standard di fabbricazione dell'Unione europea e, quindi, potenzialmente pericolosi. I sequestri sono stati eseguiti a Calenzano e Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze; a Pontedera, in provincia di Pisa, e a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Ai cinque imprenditori viene contestato il reato di omicidio colposo per la morte della ragazza. Inoltre, a tutti vengono contestati i reati di frode in commercio e vendita di prodotti industriali con marchi mendaci.