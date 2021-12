14enne muore di Covid, la mamma Rita Scherillo: "Importante vaccinarsi per tutelare i più fragili"

“Il vaccino è una cosa importante. Noi ci siamo salvati per questo, non siamo finiti in ospedale. Abbiamo contratto il Covid dal più piccolo dei miei figli, che lo ha preso a scuola". Inizia così la testimonianza di Rita Scherillo, la mamma di Martina, morta a soli 14 anni dopo essersi ammalata di Covid.

Il ricordo di una madre distrutta dal dolore - "Martina purtroppo non era ancora vaccinata - racconta la mamma a "Mattino Cinque News" - Quando è uscita la legge che si potevano vaccinare anche i bambini, era già in ospedale per il rigetto del rene trapiantato due anni fa ed è stata ricoverata per due mesi. Doveva vaccinarsi appena possibile, ma non c'è stato il tempo: ha preso il Covid e dall'8 dicembre non è più con noi. Mi rimarrà sempre il dubbio che se fosse stata vaccinata si sarebbe potuta salvare".

Il messaggio di Rita - "Non dobbiamo credere che chi è vaccinato sia immune dal Covid, può prenderlo come è capitato a noi, ma non si finisce in ospedale in gravi condizioni. Dobbiamo vaccinarci tutti per tutelare i più fragili dal Covid" ha ripetuto più volte la donna in collegamento con la trasmissione.