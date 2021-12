Bassetti mostra in tv le tac dei pazienti non vaccinati: "Non avremmo dovuto più vedere queste immagini"

"Queste sono le immagini di alcuni pazienti non vaccinati". A "Stasera Italia" il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha mostrato le tac di pazienti attualmente ricoverati nel suo reparto: "Le macchie bianche che si vedono - ha proseguito il medico - segnalano che il polmone, in quelle zone, scambia meno aria, provocando la famosa fame d'aria che nei primi mesi della pandemia aveva spaventato molti pazienti".

Bassetti ha dunque mostrato le immagini legate ai polmoni di tre pazienti non vaccinati: "In queste scansioni - ha aggiunto - ci accorgiamo degli effetti devastanti che il virus ha sul polmone. Queste immagini le avevamo viste solo durante i primi mesi della pandemia e avremmo potuto non vederle più se le persone si fossero vaccinate. Bisognava vaccinare prima, ora siamo in piena quarta ondata".