Positivo al Covid viola quarantena, avvocato denunciato a Lecce

Guardia di finanza

Positivo al Covid e obbligato alla quarantena andava invece in giro a bordo della sua auto. Per questo un avvocato leccese è stato denunciato dopo che militari della guardia di finanza lo hanno fermato per un normale controllo stradale. Identificato, è bastato un controllo per scoprire che era sottoposto a quarantena. Nella denuncia si ipotizza il mancato rispetto delle misure di contenimento della pandemia.