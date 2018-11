Nel corso della puntata di "Striscia la Notizia" in onda giovedì 8 novembre, l'inviata Stefania Petyx si è recata a Palermo, dove si vive un paradosso: nonostante le forti piogge manca l'acqua potabile. Infatti, quella che arriva da 4 invasi è talmente piena di fango che non può essere depurata, così il Comune ha deciso di chiudere i rubinetti della città.



Come mostrano le telecamere della trasmissione di Canale 5, la diga Rosamarina, uno dei principali bacini di approvvigionamento, si presenta in condizioni pessime: la superficie dell'acqua, dopo l'alluvione, è talmente piena di detriti che è possibile camminarci sopra. L'inviata di Striscia ha scoperto che da anni la regione non pulisce gli invasi dal fango e come se non bastasse, quando piove troppo le dighe devono essere svuotate perché non sono mai state collaudate, perciò riempirle al massimo potrebbe provocare un crollo.