Striscia la Notizia: Stefania Petyx aggredita a Palermo durante un servizio

Brutta disavventura per Stefania Petyx, l'inviata di Striscia la Notizia aggredita durante un servizio riguardante un immobile occupato da alcuni abusivi in via Giuseppe Savagnone, a Palermo. Presa a calci e pugni, per poi essere buttata giù dalla tromba delle scale, l'inviata è stata portata in ospedale dopo l'aggressione. Non sono state risparmiate nemmeno le attrezzature della troupe. " La rabbia degli abusivi si è anche riversata sulle telecamere e sui microfoni, finiti distrutti nell'attacco" ha detto la stessa Petyx.



L'operatore è infatti riuscito a fuggire in strada ma è stato subito raggiunto e aggredito sotto gli occhi di decine di persone, che tuttavia non sono intervenute costringendo l'uomo a trovare riparo dentro una farmacia. Poco dopo arriva la polizia ma nonostante la presenza degli agenti, gli occupanti abusivi escono nuovamente dall'abitazione cercando ancora una volta di aggredire il cameraman.