“Stasera Italia”, a Milano nessuno vorrebbe un migrante in casa

Il sindaco Giuseppe Sala l’ha definita la “capitale dell’accoglienza”, perché a Milano il 19% degli abitanti è di origine straniera, ma non tutti i cittadini sono pronti a dare ospitalità ai migranti.



Una giornalista di “Stasera Italia” si è finta volontaria di una ONLUS e ha provato a chiedere ai cittadini se fossero pronti ad ospitare un immigrato nella propria casa. Le risposte, riprese da delle telecamere nascoste, sono state tutte negative: “Nemmeno se mi pagassero oro”; “No, no. Glielo dico chiaro e tondo. Se ne stiano a casa loro”. Anche chi non è d’accordo con la linea del governo si mostra titubante: “Non voterei Salvini, però devo dire che sono un po’ scettica”.