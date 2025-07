Sestola (Modena), si tuffa dalle cascate e muore | Il padre si toglie la vita poche ore dopo

Dopo aver saputo che il figlio era morto, si è tolto la vita anche lui. Un doppio dramma ha sconvolto la piccola comunità di Sestola, sull'Appennino fra Modena e Bologna. Un 36enne, albergatore, è deceduto martedì pomeriggio dopo essersi lanciato in un fiume, sulle cascate del torrente Dardagna. L'acqua in quel punto sarebbe troppo bassa e la caduta sulle rocce gli avrebbe provocato un trauma cranico risultato fatale. Gli inquirenti non escludono, però, altre ipotesi. A trovare il corpo senza vita di Fabio Marchioni alcuni turisti inglesi che hanno avvisato i soccorritori. Aurelio Marchioni, 68 anni, anche lui albergatore e padre di Fabio, si sarebbe ucciso poco dopo per il dolore, non lontano dal luogo della prima tragedia.