"Le Iene": massaggiatore shiatsu che palpa, la denuncia delle clienti lo incastra

Ambra, Lucia e Sara. Sono solo tre delle donne che si sono rivolte a un massaggiatore shiatsu per risolvere qualche dolore fisico. Il problema è sorto quando il sedicente esperto, prima di iniziare il trattamento, le ha fatte spogliare e le ha fatte rimanere in slip e reggiseno. “Ero talmente impietrita che non riuscivo a dire niente, ero bloccata” ha detto una delle testimoni, “Mi ha infilato una mano sotto le mutande e un dito nella vagina, dicendomi che ero bloccata sessualmente”, ha raccontato una delle molestate.



La Iena Veronica Ruggeri si è finta una cliente del centro – che poi non è un centro ma una semplice stanza con un materasso adagiato sul pavimento – per chiedere spiegazioni all’uomo: “Un conto è lo shiatsu puro, un conto è un trattamento più speciale che magari a qualche cliente può anche far piacere”. Una giustificazione che però non convince.