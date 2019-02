"Le Iene" contro Maga Clara, la guaritrice che truffa i malati con esorcismi e miracoli

Centinaia di migliaia di euro. Questa la cifra che una sedicente guaritrice, la cosiddetta Maga Clara, ha truffato ai suoi pazienti. Depressioni, leucemie, tumori: Clara Romano promette di guarire tutto questo, dietro un lauto pagamento ovviamente. Ma anche riti d’amore e riti di fortuna: fare innamorare qualcuno per esempio costa 380 euro al mese per tre anni. Le persone che si rivolgono a Clara, intervistate da “Le Iene”, sono tutte molto fragili e per lei i loro disturbi sono opera del demonio.



Un complice del programma di Italia 1 ha ripreso la sedicente maga mentre gli suggerisce di guarire la leucemia di suo figlio solo con tre litri d’acqua al giorno e stando lontano dalle terapie come la chemioterapia. Nina è andata con un cameraman a sentire le giustificazioni della donna, ma in tutta risposta ha ricevuto solo aggressioni verbale e fisiche, con gli aiutanti della maga che hanno provato anche strappare la telecamera e ad allontanare la giornalista. Clara, dopo questa visita, ha denunciato “Le Iene”.