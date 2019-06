"La Ferrari 250 Gto è un'opera d'arte": lo ha stabilito il Tribunale di Bologna

Per la prima volta in Italia il design di un'automobile è stato dichiarato "un'opera d'arte" da un tribunale. La protagonista di questa vicenda è la Ferrari 250 Gto che, secondo i giudici di Bologna, ha un " oggettivo valore artistico " e non si può replicare. L'ordinanza del 20 maggio è storica e risolve una battaglia legale tra la Ferrari e un'azienda modenese che voleva commercializzare una versione "aggiornata" della supercar degli Anni '60. E' salvo il diritto d'autore.

Si tratta di un provvedimento storico perché per la prima volta in Italia si applica la legge del diritto d'autore sul design di un'automobile: "Il suo valore artistico - prosegue l'ordinanza - ha trovato oggettivo e generalizzato riconoscimento in numerosi premi e attestazioni ufficiali, in copiose pubblicazioni e anche in riproduzioni su monete, disegni e sculture esposte nei musei". Di conseguenza, copiare il suo design sarebbe come replicare un dipinto d'autore. Si conclude così la battaglia legale fra la Ferrari e un'azienda modenese che intendeva vendere alcune repliche delle 250 Gto costruite su ordinazione e dotate di motori e tecnologie moderne.



Nonostante i suoi quasi sessant'anni di carriera, la 250 Gto continua quindi a conquistare primati. Sin dal 1988, ogni annuncio di vendita ha anche battuto il record di "auto più costosa del mondo": il primo esemplare venduto all'asta nel 1988 costò circa 2 milioni di dollari, una cifra da capogiro per l'epoca; nel 2008 il suo valore toccò i 20 milioni di euro; nel 2014 arrivò a 38 milioni di dollari. L'ultimo record è stato battuto nel 2018, con ben 48 milioni di euro pagati per aggiudicarsi la leggendaria vettura d'epoca del Cavallino Rampante. Anche su strada l'automobile può vantare una storia piena di gloria, grazie ai ben 12 trofei internazionali conquistati nei primi due anni di servizio, per giunta senza mai registrare un incidente.