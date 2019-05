Germania, chiede di provare una Ferrari d'epoca e la ruba: caccia al ladro

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Questa è l'amarissima lezione che ha imparato il proprietario di un concessionario tedesco, colpevole di essere troppo gentile con i clienti: un uomo ha chiesto di fare un giro di prova con una rarissima Ferrari 288 Gto appartenuta al pilota Eddie Irvine e, in pochi secondi, è scappato via con l'automobile che vale 2 milioni di euro. La polizia adesso è sulle tracce del ladro.

Il finto cliente si è presentato in mattinata nel concessionario e si è subito dimostrato interessato alla fuoriserie appartenuta al vicecampione del mondo di Formula Uno. Il proprietario, sperando di convincerlo ad acquistare l'automobile, lo fa salire a bordo e lo porta a fare un giro sull'autostrada dalle parti di Nauss in modo da fargli sentire il "canto" del motore.

Nonostante il lungo viaggio, il signore sembra non essere del tutto convinto della bontà della Ferrari e chiede di fare un piccolo giro di prova. Il venditore non fa una piega: accosta in una piazzola di sosta e fa accomodare al volante il ladro che, non appena chiude la portiera, dà un colpo di gas e sparisce nel nulla, lasciando il proprietario sbigottito sul bordo dell'autostrada.



La polizia tedesca al momento non è riuscita a identificare né il ladro né la posizione dell'automobile, nonostante non si tratti proprio di una vettura che passa inosservata.