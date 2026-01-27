maltempo al sud

Frana a Niscemi, Ciciliano: "Diverse case non potranno essere recuperate"

Il paese del Nisseno rischia l'isolamento. Per il capo del dipartimento della protezione civile nazionale la situazione è critica

27 Gen 2026 - 12:08
"La frana è pienamente attiva e la situazione è critica". Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, arrivato a Niscemi (Caltanissetta) per fare il punto della situazione con le autorità locali. "Io stesso ho verificato e accertato con il mio telefono durante un sopralluogo - ha aggiunto - Ci sono abitazioni che non potranno essere più recuperate e bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva".

