“Amo la vita più di ogni cosa, ora sono libero di scegliere”: la storia di Gustavo Fraticelli, tetraplegico da oltre 20 anni

“Sono l’essere che ama di più la vita. Ma la dignità, dal mio punto di vista, fa parte della vita. Una vita dignitosa è un mio diritto e lo Stato non può negarmela”. Così Gustavo Fraticelli, afflitto da tetraparesi spastica, commenta in un’intervista al Messaggero la sentenza della Corte costituzionale sul suicidio assistito. Il 54enne, che da vent’anni non cammina più e fatica a parlare, si batte per una legge che regoli l’eutanasia. E’ stato rinviato a giudizio per istigazione al suicidio: nel 2017 aveva aiutato a morire Davide Trentini, affetto da sclerosi multipla.