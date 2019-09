Fine vita, la Consulta apre al suicidio assistito: "Lecito in casi come quello di Dj Fabo"

Il testo della Consulta precisa che l'aiuto al suicidio non è punibile nel caso in cui il paziente sia "pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Si sottolinea inoltre che "è indispensabile l'intervento del legislatore".



Cappato: "Da oggi siamo tutti più liberi" - Immediato il commento di Marco Cappato, che ha accompagnato Dj Fabo in Svizzera per il suicidio assistito. "La Consulta ha deciso - scrive su Twitter -: chi è nelle condizioni di Fabo ha diritto a essere aiutato. Da oggi siamo tutti più liberi, anche chi non è d'accordo. E' una vittoria della disobbedienza civile, mentre i partiti giravano la testa dall'altra parte. Vi aspetto al Congresso dell'Associazione Coscioni".



Il pm di Milano: "Un passo molto importante" - E per Tiziana Siciliano, il procuratore aggiunto di Milano che per Cappato aveva chiesto l'assoluzione, ritiene la sentenza "un passo molto importante. C'è la soddisfazione per l'accoglimento di una sentenza, ma dispiace anche che in un anno non ci sia stata una risposta chiara del Parlamento, l'organo indicato dalla Corte come più idoneo a trattare questo tema così delicato".



La Consulta: "Evitare abusi su persone vulnerabili" - La Corte costituzionale ha previsto "specifiche condizioni e modalità procedimentali", perché l'aiuto al suicidio rientri nelle ipotesi non punibili, "per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell'ordinanza 207 del 2018".



I medici: "Responsabilità a un pubblico ufficiale" - Dopo la sentenza, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, chiede che "chi dovesse essere chiamato ad avviare formalmente la procedura del suicidio assistito, essendone responsabile, sia un pubblico ufficiale rappresentante dello Stato e non un medico". Anche perché, secondo Anelli, "ci sarà una forte resistenza da parte del mondo medico".



Salvini: "No al suicidio di Stato" - "Sono e rimango contrario al suicidio di Stato imposto per legge": è la reazione di Matteo Salvini alla decisione della Corte costituzionale. "Parliamo con i medici, parliamo con le famiglie, però la vita è sacra e da questo principio non tornerò mai indietro".