Accoltellata dal vicino a Brindisi, Francesca sta meglio e ha compiuto 18 anni

Ha compito 18 anni Francesca Manti, la ragazza accoltellata all'addome da un vicino di casa nella giornata di domenica 1 ottobre a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. In collegamento con "Pomeriggio Cinque", la ragazza ha festeggiato questo compleanno speciale ricevendo l'affetto del pubblico del programma di Canale 5: "Sarebbe potuto essere peggiore", ha commentato la ragazza che ora è in via di guarigione dopo essere stata operata per una coltellata ricevuta all'addome.

I carabinieri hanno fermato il presunto autore del gesto, un 52enne, accusato di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe citofonato nella notte a casa dei vicini e poi avrebbe colpito la ragazza che gli avrebbe aperto la porta di casa. Pare che l'aggressore soffra di problemi psichici. Le forze dell'ordine hanno acquisito ulteriori testimonianze per ricostruire l'intero contesto dell'episodio e per accertare un eventuale movente.

"Quando lui mi ha dato la prima coltellata, me ne voleva dare un'altra - ha detto la ragazza -, ma d'istinto ho chiuso la porta e sono andata a chiamare i miei genitori". La ragazza racconta di non essersi resa conto di aver ricevuto una coltellata: "Pensavo mi avesse iniettato qualcosa - ha aggiunto -, poi ho messo la mano dove mi aveva colpito e ho visto il sangue".