Treviso, accoltella la moglie e poi si costituisce: la donna è grave

In provincia di Treviso una donna è stata aggredita dal marito, che l'ha ferita gravemente con un'arma da taglio, e si trova ora ricoverata all'ospedale del capoluogo veneto.

La vittima, 77 anni, di Maser, è stata colpita con un coltello. Poco dopo l'uomo è andato alla caserma dei carabinieri di Cornuda per costituirsi. La donna è stata portata in ospedale con l'elisoccorso e l'uomo è in arresto per tentato omicidio aggravato.