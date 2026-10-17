Torino, fugge all'alt con 425 chili di hashish: arrestato 33enne

C'erano 425 chili di hashish nei borsoni accatastati in un crossover che stava procedendo in una strada di Nichelino (Torino). La scoperta è stata fatta dai carabinieri del posto, che dopo avere notato una serie di manovre azzardate e gli ammortizzatori della vettura pesantemente sollecitati, hanno deciso di procedere a un controllo. Il conducente non si è fermato all'alt ed è stato raggiunto e bloccato dopo un lungo inseguimento terminato a Torino in corso Cincinnato, nel quartiere Lucento. L'uomo, privo di patente e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.