Youtuber sfidano presunti borseggiatori per far scoppiare una rissa: denunciati | La polizia: "Solo per i click"
Violenti scontri nella Metro A di Roma per creare video virali. La polizia: "Non è senso civico, ma moltiplicatore di violenza"
Non solo spray rosso e pistole ad acqua per marchiare i presunti borseggiatori a Venezia. Gli youtuber-giustizieri si rendono protagonisti di confronti tesi - spesso e volentieri sfociati in risse vere e proprie - nella metro della Capitale. Quattro di loro - due cittadini filippini, di 43 e 44 anni, un britannico di 35 anni e un francese di 38 anni - sono stati denunciati in stato di libertà. L'accusa è di rissa aggravata. La richiesta a loro carico sarà di Daspo urbano. Le immagini della rissa sono state pubblicate dal canale Dje Media.
Il nuovo fenomeno dei "vigilanti del web": virali e provocatori nati
Sguardi truci, provocazioni "da campetto", testate e pugni. Il tutto nel bel mezzo della quotidianità dei romani. È questa la deriva che avrebbero preso i "vigilanti del web", creator stranieri che provocano deliberatamente presunti malviventi per scatenare reazioni violente da riprendere con gli smartphone. La rissa, virale sui social con oltre 5 milioni di visualizzazioni, sarebbe avvenuta lo scorso 13 luglio nella metropolitana Linea A, tra le stazioni Barberini e Repubblica.
Polizia: "Sono messinscene, vogliono solo diventare virali"
Secondo un comunicato pubblicato dalla polizia, gli youtuber avrebbero "orchestrato una vera e propria provocazione nei confronti di due presunti borseggiatori". Con l'obiettivo, ovviamente, di ottenere una loro reazione e giustificare la violentissima rissa che si è scatenata poco dopo, "unico reale obiettivo di confezionare un contenuto virale". Secondo le forze dell'ordine, "queste messinscene esercitano una forte fascinazione sui giovanissimi, rischiando di innescare pericolosi spiriti di emulazione. Sostituirsi alla Magistratura e alle Forze dell'Ordine non è un atto di civismo, ma un moltiplicatore di violenza che rischia di degenerare in tragedie ben più gravi".