Youtuber sfidano presunti borseggiatori per far scoppiare una rissa: denunciati | La polizia: "Solo per i click"

Non solo spray rosso e pistole ad acqua per marchiare i presunti borseggiatori a Venezia. Gli youtuber-giustizieri si rendono protagonisti di confronti tesi - spesso e volentieri sfociati in risse vere e proprie - nella metro della Capitale. Quattro di loro - due cittadini filippini, di 43 e 44 anni, un britannico di 35 anni e un francese di 38 anni - sono stati denunciati in stato di libertà. L'accusa è di rissa aggravata. La richiesta a loro carico sarà di Daspo urbano. Le immagini della rissa sono state pubblicate dal canale Dje Media.