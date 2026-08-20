Venezia, vernice rossa e pistole ad acqua contro i borseggiatori: bufera sugli youtuber | Video
Blitz di Mervin Hunter e la coppia Dje Media nella città lagunare: presunti ladri individuati e macchiati di vernice. Il Comune frena: "Rischioso"
Sospetti borseggiatori verniciati di rosso con lo spray in pubblico e costretti a sfilare per le calli marchiati ed esposti al pubblico ludibrio. A Venezia è entrato in azione lo youtuber filippino Mervin Hunter, coadiuvato dalla coppia di videomaker inglesi Dje Media. Il video dell'azione dei tre è diventata subito virale sui social.
L'azione degli youtuber e le risse
Il modus operandi dei tre è stato molto semplice: attendere nei luoghi affollati di vedere qualche ladruncolo, indicarlo, macchiarlo con uno spray rosso (o con pistole ad acqua) e iniziare a gridare l'ormai nota parola "pickpocket". Borseggiatori, appunto. Per le viette di Venezia, così come in piazza o davanti agli imbarcaderi: Mervin Hunter e Dje Media non si pongono limiti di azione. E sono "disponibili" anche a sopportare il lato più violento della loro azione. Quando, cioè, i presunti borseggiatori reagiscono con pugni, spray al peperoncino, pietre (estratte dallo zaino) e bicchieri di vetro.
Il commento del Comune: "Rischia di peggiorare la situazione"
"Azioni da condannare. La questione dei borseggiatori è sul tavolo di questa amministrazione, credo che l’atteggiamento migliore sia quello di segnalare i casi alle forze dell’ordine", ha commentato l'assessora comunale alla Sicurezza, Francesca Zaccariotto. "Queste azioni estemporanee rischiano di peggiorare la situazione». Infatti le risse sono all’ordine del giorno. A Venezia come a Roma e in altre città italiane". Nella Capitale infatti Mervin Hunter aveva agito per diversi giorni prima di recarsi in Veneto. Al momento però sul capo dello youtuber non pende alcuna denuncia, anche perché macchiare con vernice è reato solo se vengono utilizzate sostanze pericolose o se l'obiettivo sono edifici.