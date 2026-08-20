Venezia, vernice rossa e pistole ad acqua contro i borseggiatori: bufera sugli youtuber | Video

"Azioni da condannare. La questione dei borseggiatori è sul tavolo di questa amministrazione, credo che l’atteggiamento migliore sia quello di segnalare i casi alle forze dell’ordine", ha commentato l'assessora comunale alla Sicurezza, Francesca Zaccariotto. "Queste azioni estemporanee rischiano di peggiorare la situazione». Infatti le risse sono all’ordine del giorno. A Venezia come a Roma e in altre città italiane". Nella Capitale infatti Mervin Hunter aveva agito per diversi giorni prima di recarsi in Veneto. Al momento però sul capo dello youtuber non pende alcuna denuncia, anche perché macchiare con vernice è reato solo se vengono utilizzate sostanze pericolose o se l'obiettivo sono edifici.