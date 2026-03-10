In manette un 40enne

Roma, cerca di borseggiare una poliziotta su un autobus: lei lo insegue e lo arresta

La donna aveva appena terminato il turno di servizio quando è salita a bordo del bus 64, una delle linee più frequentate della Capitale

10 Mar 2026 - 08:21
© Ansa

© Ansa

"Preda" decisamente sbagliata. A Roma un uomo ha cercato di borseggiare una giovane donna su un autobus di linea, ma la vittima è un'agente della polizia che aveva da poco terminato il turno di servizio. La donna lo ha subito rincorso per strada, è riuscita a fermarlo e a mettergli le manette ai polsi.

Siamo all'altezza di Piazza Venezia, sull'autobus 64, una delle linee più frequentate da turisti e pellegrini in visita nella Capitale. La donna ha subito avvertito un movimento sospetto alle sue spalle e, voltandosi, si è accorta che l'uomo stava frugando nella sua borsa. Sorpreso, l'uomo, un 40enne rumeno, è fuggito balzando giù dal mezzo alla prima fermata. Ma la giovane agente dopo essersi qualificata, gli ha intimato l'alt lanciandosi all'inseguimento tra la folla. La fuga si è conclusa dopo pochi metri, anche grazie all'intervento di una pattuglia della polizia locale allertata dall'agente, che alla fine ha arrestato l'uomo per furto aggravato.

Leggi anche

Roma, con la moto si schianta contro un palo: morto 19enne

Roma, trova una musicassetta del 1968 con registrate le voci dei nonni: riconsegnata al proprietario con tam tam social

L'uomo non è nuovo a fatti di questo tipo

 Una volta condotto negli uffici di piazza del Collegio Romano per gli accertamenti, è emerso che il 40enne è un borseggiatore seriale, infatti non è nuovo a episodi analoghi. Per lui sono scattate subito le manette con l'accusa di furto aggravato e la magistratura ha convalidato l'arresto.

Ti potrebbe interessare

videovideo
roma
borseggio
arrestato

Sullo stesso tema