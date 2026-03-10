Roma, cerca di borseggiare una poliziotta su un autobus: lei lo insegue e lo arresta

Siamo all'altezza di Piazza Venezia, sull'autobus 64, una delle linee più frequentate da turisti e pellegrini in visita nella Capitale. La donna ha subito avvertito un movimento sospetto alle sue spalle e, voltandosi, si è accorta che l'uomo stava frugando nella sua borsa. Sorpreso, l'uomo, un 40enne rumeno, è fuggito balzando giù dal mezzo alla prima fermata. Ma la giovane agente dopo essersi qualificata, gli ha intimato l'alt lanciandosi all'inseguimento tra la folla. La fuga si è conclusa dopo pochi metri, anche grazie all'intervento di una pattuglia della polizia locale allertata dall'agente, che alla fine ha arrestato l'uomo per furto aggravato.