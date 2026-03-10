Roma, cerca di borseggiare una poliziotta su un autobus: lei lo insegue e lo arresta
La donna aveva appena terminato il turno di servizio quando è salita a bordo del bus 64, una delle linee più frequentate della Capitale
© Ansa
"Preda" decisamente sbagliata. A Roma un uomo ha cercato di borseggiare una giovane donna su un autobus di linea, ma la vittima è un'agente della polizia che aveva da poco terminato il turno di servizio. La donna lo ha subito rincorso per strada, è riuscita a fermarlo e a mettergli le manette ai polsi.
Siamo all'altezza di Piazza Venezia, sull'autobus 64, una delle linee più frequentate da turisti e pellegrini in visita nella Capitale. La donna ha subito avvertito un movimento sospetto alle sue spalle e, voltandosi, si è accorta che l'uomo stava frugando nella sua borsa. Sorpreso, l'uomo, un 40enne rumeno, è fuggito balzando giù dal mezzo alla prima fermata. Ma la giovane agente dopo essersi qualificata, gli ha intimato l'alt lanciandosi all'inseguimento tra la folla. La fuga si è conclusa dopo pochi metri, anche grazie all'intervento di una pattuglia della polizia locale allertata dall'agente, che alla fine ha arrestato l'uomo per furto aggravato.
L'uomo non è nuovo a fatti di questo tipo
Una volta condotto negli uffici di piazza del Collegio Romano per gli accertamenti, è emerso che il 40enne è un borseggiatore seriale, infatti non è nuovo a episodi analoghi. Per lui sono scattate subito le manette con l'accusa di furto aggravato e la magistratura ha convalidato l'arresto.