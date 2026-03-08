Roma, con la moto si schianta contro un palo: morto 19enne

A Roma un 19enne ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto che stava guidando andandosi a schiantare contro un palo. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sarebbe avvenuto intorno a mezzanotte in viale Giardino di Ottavia. Immediati i soccorsi che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia locale della capitale. Al momento il mezzo guidato dal 19enne risulta essere l'unico veicolo coinvolto, ma saranno le indagini a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.