Sono bastate appena 24 ore dopo l'appello su Facebook per restituire al legittimo proprietario un pezzo da museo dell'età analogica smarrito per strada a Roma: una musicassetta risalente al 1968 sul cui nastro magnetico, lato A, erano state incise le voci dei nonni. Una storia a lieto fine che ha suscitato grande commozione tra gli utenti più nostalgici della pagina Facebook del gruppo Montesacro-Talenti. "Trovata questa mattina in via delle Vigne Nuove, incrocio con via Villa di Faonte. Immaginando che per qualcuno potesse essere importante, l'ho appoggiata sul muretto in modo che non venisse schiacciata dalle auto parcheggiate", l'appello social che accompagnava la foto del prezioso oggetto: una cassetta a doppia bobina, appunto, di colore arancione sul cui lato A era stato scritto l'anno d'incisione, il 1968, e il suo contenuto: "Voce di nonna Natalina e nonno Brando". Tra centinaia di commenti e condivisioni, il post è presto diventato virale, fino ad arrivare all'utente che ne ha rivendicato la proprietà, un architetto romano con attività in Svizzera. L'uomo è rientrato in possesso di quei ricordi, con carrambata finale.