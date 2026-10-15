INTERVIENE LA POLIZIA

Proteste studentesche a Torino, vandalizzato il liceo Peano

Video sui social documentano mobili rovesciati ed estintori azionati. Danni a computer e arredi

15 Ott 2026 - 11:43
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Proseguono le mobilitazioni studentesche a Torino, sulla scia delle proteste che stanno interessando anche la Francia. Diversi istituti della città sono stati coinvolti nelle iniziative di occupazione, ma è soprattutto al liceo Peano, in corso Venezia, che si sono verificati gli episodi più gravi. Qui la protesta, come mostrano i video, è degenerata in atti vandalici.

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Alcuni filmati circolati sui social mostrano giovani intenti a rovesciare mobili, azionare estintori e muoversi nel cortile a volto coperto. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia, che hanno riscontrato danni a computer e arredi scolastici. Secondo le prime ricostruzioni, tra le persone coinvolte ci sarebbero soprattutto giovani estranei all'istituto, entrati nei locali scolastici e rimasti all'interno. Le attività didattiche al Peano sono state temporaneamente sospese.

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