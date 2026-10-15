Proteste studentesche a Torino, vandalizzato il liceo Peano

Alcuni filmati circolati sui social mostrano giovani intenti a rovesciare mobili, azionare estintori e muoversi nel cortile a volto coperto. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia, che hanno riscontrato danni a computer e arredi scolastici. Secondo le prime ricostruzioni, tra le persone coinvolte ci sarebbero soprattutto giovani estranei all'istituto, entrati nei locali scolastici e rimasti all'interno. Le attività didattiche al Peano sono state temporaneamente sospese.