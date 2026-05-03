Torino, giovane picchiato a calci e pugni in piazza da quattro ragazzini

Hanno infierito su di lui con una violenza insensata in pieno pomeriggio di un sabato primaverile. Quattro giovanissimi, arrivati in motorino nella piazza di Cumiana, paese di 8mila abitanti a una decina di chilometri da Pinerolo, nel Torinese, hanno circondato e poi aggredito con calci e pugni un ragazzo poco più grande di loro che era appena sceso dalla sua auto, parcheggiata nel centro del paese. È stata lei, la farmacista del paese, a prestare i primi soccorsi al giovane.

Una brutale aggressione senza un perché, di una tale violenza da costringere il giovane alle cure mediche in ospedale.