Speciale Le proteste in Italia e in Europa
"Così non ci sarà frumento italiano"

Palermo, campi di grano incolti per i rincari: la disperazione degli agricoltori

"Un trattore oggi consuma quasi il triplo: prima una giornata costava 150 euro, adesso 370""

di Luca Amodio
23 Ott 2026 - 12:29
01:17 
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A trenta chilometri da Palermo, i campi di grano sono incolti e gli unici trattori che lavorano sono quelli che coltivano per i loro animali. 
Il caro carburante ha messo in ginocchio gli agricoltori dell’isola. Dopo lo sciopero dei camionisti, sono scesi in piazza anche loro, davanti la regione Sicilia, per lanciare un messaggio: "Oggi non riusciamo a lavorare, se non andando in rimessa". Il paesaggio dei campi deserti alle porte di Corleone, nell’entroterra siciliano, pre annunciano le conseguenze per l’anno a venire, tra queste il rischio concreto di non poter mangiare prodotti fatti con grano italiano ma solamente con quello proveniente da Canada o Ucraina.
 

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